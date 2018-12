Willi Herren (43) muss nun für seine Ehe kämpfen! Erst am späten Montagabend hatte der Schlagersänger mit üblen Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht: Während einer Auseinandersetzung mit seiner Ehefrau Jasmin Jenewein soll der einstige Promi Big Brother-Teilnehmer gegenüber der Blondine handgreiflich geworden sein. Promiflash liegt jetzt ein offizielles Statement des Anwalts des Paares vor, das besagt: Willi hat seine Frau tatsächlich im betrunkenen Zustand verletzt – und sich deswegen nun selbst in eine Klinik eingewiesen!

Wie aus dem Presse-Schreiben der rechtlichen Vertreters hervorgeht, habe Willi Jasmin in der Nacht zum 9. Dezember nach einer Ohrfeige ihrerseits einen Schlag verpasst. Dabei habe der 43-Jährige ihr im Gesicht eine Wunde zugefügt. Um die Beziehung zu seiner Gattin zu retten, habe Willi eingewilligt, seine Alkoholprobleme unter Kontrolle zu bekommen – und sich vergangene Nacht in Jasmins Beisein in eine Entzugsklinik in Deutschland begeben.

Details zum weiteren Verlauf der Behandlung des TV-Stars konnte der Anwalt der Eheleute auf Nachfrage von Promiflash nicht geben. Ob Jasmin ihrem Mann verzeihen wird, ist noch unklar. Derzeit erhole sich die 39-Jährige bei einer Freundin von dem Vorfall.

