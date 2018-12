Bedeutet das das Ehe-Aus für Willi Herren und seine Frau Jasmin Jenewein? Erst im Sommer dieses Jahres gaben sich der Schlager-Star und seine Partnerin ganz heimlich das Jawort. Doch schon wenige Monate nach der Hochzeit sollen nun dunkle Wolken am Liebeshimmel aufgezogen sein. Nach einer TV-Aufzeichnung sollen die beiden einen heftigen Streit gehabt haben, der offenbar recht schnell eskaliert ist: Angeblich habe der Musiker seiner Gattin die Lippe blutig geschlagen. Der Sänger und seine Frau gaben beide bereits ein Statement dazu ab.

Wie Bild berichtet, habe sich Willi nach den Dreharbeiten zu der Fernseh-Show "Après Ski Hits" noch in einem Stripklub in Tirol amüsiert – und zwar ohne seine Frau. Die sei wenig später ziemlich wütend dort aufgetaucht und habe den Sänger zur Rede gestellt. Was als wildes Wortgefecht begann, habe sich laut des näheren Umfeldes der Eheleute recht schnell zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelt. Jasmin soll dem 43-Jährigen eine Backpfeife verpasst haben. Der habe ihr daraufhin zweimal ins Gesicht geschlagen und sie dabei an Lippe und Nase verletzt. Die 39-Jährige soll die Polizei alarmiert haben, die noch in derselben Nacht Anzeige erstattet habe. Laut des Sprechers der Landesdirektion Tirol soll Willi zwar stark alkoholisiert, jedoch nicht aggressiv gewesen sein.

Der gebürtige Kölner äußerte sich bereits selbst zu dem Vorfall. Er wisse, dass er sich nicht unter Kontrolle habe, wenn er betrunken ist und gerne mal Dummheiten begehe, an die er sich am nächsten Tag kaum mehr erinnere. "Was ich weiß, ist, dass ich mich in einem Klub wiederfand und mir meine Frau vollkommen zu Recht eine Szene machte. Ich habe mich falsch verhalten und kann mich bei meiner Frau nur öffentlich entschuldigen", erklärte er. Für seine Gattin kommt eine Versöhnung vorerst aber nicht infrage. Sie wolle sich eine Auszeit nehmen, um das Ganze zu verarbeiten. "Entweder macht Willi eine Therapie oder ich lasse mich scheiden", stellte Jasmin klar.

Instagram / Jasminjenewein Jasmin Jenewein und Willi Herren

Instagram / jasminjenewein Jasmin Jenewein und Willi Herren

Mathis Wienand/Getty Images Willi Herren, TV-Star

