Erst vor Kurzem hatte Neele Bronst (22) es offiziell verkündet: Nach der Trennung von Influencer FitnessOskar ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin wieder vergeben. Und nun schürte ein Schnappschuss vom Beetique Launch Event in Berlin gleich neue Spekulationen. Denn wegen eines leicht gewölbten Bauches waren sich die Fans sicher, dass das neue Liebesglück der Bloggerin offenbar mit einem Kindersegen einhergeht. Doch ist Neele tatsächlich schwanger?

Promiflash wollte es genau wissen und hakte bei der Movie Meets Media in Hamburg nach. "Es war ein sehr, sehr enges Kleid, was ich anhatte. Ja, es stimmt, man hat ein kleines Bäuchlein gesehen, aber schwanger bin ich nicht, nein, noch nicht, da dauert auch noch ein bisschen", klärte Neele das Gerücht um eine eventuelle Schwangerschaft auf. Gestört hätten sie die Spekulationen grundsätzlich nicht. "Ich fand es ein bisschen amüsant, dass solche Sachen gesagt werden, weil so schlimm fand ich es nicht, aber gut, man kennt es ja", sagte die Web-Bekanntheit.

"Wenn dann ein Kommentar kommt, nicht nur mit 'Du siehst schwanger aus', sondern mit 'Boah, bist du fett geworden', an mir geht das vorbei, weil ich weiß, ich bin nicht dick", erklärte die Netz-Beauty. Fragwürdig fand sie den Aufruhr um ihre minimale Bauchwölbung allerdings allemal. Schließlich gebe es in ihrer Community auch kurvigere Mädchen, die sich derartige Kommentare durchaus zu Herzen nehmen könnten.

Instagram / neelejay Neele Bronst, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / neelejay Neele Bronst, YouTuberin und Model

Instagram / neelejay Neele Bronst, Bloggerin

