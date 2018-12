Darüber freut sich nicht nur Ralf Schmitz (44): Seine Kuppelshow Take Me Out geht ab Januar in eine neue Runde! Zum sechsten Mal wird der Comedian dann einsamen Herzen helfen, ihren Seelenverwandten vor laufender Kamera zu finden. Aufmerksamen Zuschauern wird nicht entgangen sein, dass sich unter den Kandidatinnen schon die eine oder andere TV-Beauty aus Der Bachelor befand. Ob in der kommenden Staffel ebenfalls wieder bekannte Gesichter an den Buzzern stehen werden?

Ab dem 5. Januar 2019 flimmert pünktlich um 22:30 Uhr das RTL-Format wieder über die Bildschirme der Nation. Und das Konzept kommt an! Ein Single-Mann stellt sich 30 attraktiven Single-Frauen vor. Wenn er Glück hat, bleiben nach drei Runden gleich mehrere Damen für ihn übrig, von denen er sich eine für ein Date aussuchen darf. Die Show zählt zu den erfolgreichsten Primetime-Programmen des Senders. Kein Wunder also, dass auch so manche bekannte Bachelor-Lady dort aufläuft: Neben Samira Klampfl, Janika Jäcke (29) und Katja Runiello nahm auch Sebastian Panneks (32) Bewerberin Chloé (24) im vergangenen Jahr teil. Doch werden sich auch beim nächsten Mal einstige Rosenanwärterinnen auf die Speeddating-Liebessuche einlassen?

Neben weiblichen TV-Singles gab es auch schon einen männlichen Kandidaten, der nicht nur bei "Take Me Out" sein Glück versuchte: Julian Evangelos (26) stellte sich in der Sendung dem Urteil der liebeshungrigen Frauen und kurz darauf war er als Kandidat in der Kuppelshow Die Bachelorette zu sehen. Erfolg hatte er in beiden Formaten nicht. Doch inzwischen hat sich der Lehramtsstudent mit seiner Love Island-Liebsten Stephanie Schmitz (24) verlobt.

Instagram / Janika Jäcke "janikajaecke" Janika Jäcke bei Take Me Out

Anzeige

RTL / Marie Schmidt Chloé, "Bachelor"-Kandidatin 2017

Anzeige

RTL / Arya Shirazi Bachelorette-Kandidat Julian Evangelos

Anzeige

Meint ihr, es wird wieder eine Bachelor-Lady an "Take Me Out" teilnehmen? Ja, ganz bestimmt. Nein, ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de