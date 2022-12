"Take me Out"-Philip: Unterstützte BFF Nele Wüstenberg ihn?

Konnte Philip Dumstrei auf nützliche TV-Tipps seiner Freundin zählen? Bereits im Jahr 2021 versuchte der Hamburger seine große Liebe im TV zu finden. Doch mit seiner Teilnahme bei First Dates Hotel sollte der beste Freund von Bachelor-Bekanntheit Nele Wüstenberg (29) kein Glück haben. Beim kommenden Take Me Out-Boys-Special soll jedoch alles ganz anders werden. Im Promiflash-Interview verriet Philip, wie seine BFF ihn bei seinem neuen Abenteuer unterstützt!

Gegenüber Promiflash verriet Philip, was ihn an dem beliebten Dating-Format reizt. "Ich wollte mal wieder aus der Komfortzone raus und ein neues Abenteuer wagen. Wann hat man mal so viele schwule Männer auf einem Haufen?", erklärte er und merkte an, dass die wenigsten Männer etwas Monogames und Ernstes wollen würden. Nele drücke ihrem besten Freund dabei die Daumen, endlich sein Liebesglück zu finden. "Nele steht immer voll und ganz hinter mir. Tipps hat sie mir nicht gegeben, außer so zu sein, wie ich bin", fügte Philip hinzu.

Auch über die Dreharbeiten konnte Philip im Interview schon einiges verraten. Vor allem von Moderator Jan Köppen (39) war der "Take Me Out – Boys, Boys, Boys"-Kandidat begeistert. "Ich habe Jan als sehr sympathischen, netten und lustigen Moderator kennengelernt. Ich fand, dass er bei uns Boys richtig aufgeblüht ist und das super gemacht hat", erinnerte er sich an den 39-Jährigen.

Instagram / mr.dmstrei Philip Dumstrei, Reality-TV-Kandidat

RTL / Guido Engels Jan Köppen bei "Take Me Out – Boys, Boys, Boys", Dezember 2022

Instagram / mr.dmstrei Philip Dumstrei in Kroatien

