"Take Me out"-Steve stand erst gar nicht auf Svenja Theißen

Bei den beiden funkte es erst später! Svenja Theißen nahm vor sechs Jahren als Singlelady bei Take Me Out teil. In der Datingshow traf sie auf Steve. Heute sind sie ein Liebespaar und haben ein gemeinsames Baby. Doch dass es dazu kam, war offenbar kein Selbstläufer. Jetzt plauderte Svenja aus dem Nähkästchen, wie damals die Zeit bei "Take Me Out" für sie war. Dabei verriet sie: Sie habe Steve um den Finger gewickelt!

Steve wählte bei "Take Me Out" damals seine Svenja gar nicht explizit aus. Die Zweifach-Mama war die letzte aus der Runde der Singlefrauen, die den Buzzer nicht betätigte und übrig geblieben ist. "Steve und ich hatten an dem Abend nahezu gar nicht miteinander gesprochen", enthüllte Svenja auf Instagram. An dem Abend hätten die beiden sich mit einer Gruppe zum Essen verabredet – zu dem Zeitpunkt war Svenja schon sehr angetan von Steve.

Bei Steve sah das allerdings etwas anders aus. Der Grund: Svenja war eigentlich gar nicht sein Typ. "Steve steht auf große, blonde Frauen", erklärte die Hamburgerin. Doch die Influencerin war fest entschlossen, dass es zwischen ihr und ihrem Traummann klappt. "Zwei Wochen nach der Aufzeichnung bin ich nach Leipzig geflogen. [...] Ich bin drangeblieben und so ist es letztendlich gewachsen", verriet die Brünette.

Privat Svenja Theißen mit ihrem Freund Steve und ihren Kindern

RTL / Stefan Gregorowius Jan Köppen und die "Take Me Out"-Boys

© PicturePeople Fotostudio Svenja Theißen mit ihrem Freund Steve und ihren Kindern

