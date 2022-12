Trotz "Take Me Out"-Korb: Philip schlief nicht alleine!

Philip Dumstrei plaudert aus dem Nähkästchen! Der Influencer und beste Freund von Ex-Bachelor-Babe Nele Wüstenberg (29) suchte in der vergangenen Ausgabe von Take Me Out – Boys Boys Boys nach der großen Liebe. Leider klappte es da mit dem Single Leon nicht – der ging mit einem anderen Kandidaten aufs Date. Dennoch ging Philip nicht leer aus, wie er Promiflash jetzt verrät!

In der zweiten Show war er einer der beiden letzten Kandidaten – bekam am Ende aber leider einen Korb. Doch das ist kein Problem für Philip: "Das Gute an 'Boys Boys Boys' ist ja, dass man nicht nur einen von den Fahrstuhlboys interessant finden kann, sondern es auch noch 29 andere potenzielle Kandidaten gibt. Ich habe nach den Dreharbeiten auf jeden Fall nicht alleine im Bett geschlafen...", plauderte er im Promiflash-Interview aus. Wen er abschleppte, verriet er aber nicht.

Aber warum hat Philip überhaupt in der Show mitgemacht? "Ich wollte mal wieder aus der Komfortzone raus und ein neues Abenteuer wagen. Wann hat man mal so viele schwule Männer auf einem Haufen?", erzählte er Promiflash – außerdem habe er bisher im echten Leben noch kein Glück gehabt.

RTL / Guido Engels Jan Köppen bei "Take Me Out – Boys, Boys, Boys", Dezember 2022

Instagram / mr.dmstrei Philip Dumstrei am Strand von Sylt

Instagram / mr.dmstrei Philip Dumstrei, Reality-TV-Kandidat

