Sieben Jahre: "Take Me Out"-Svenja und Steve sind getrennt

Svenja Theißen und ihr Partner Steve haben ihrer Beziehung den Rücken gekehrt. Das verrät die ehemalige Take Me Out-Kandidatin auf ihrem Instagram-Account und erklärt auch gleich, dass es sich dabei nicht um eine Kurzschlussentscheidung handelt. "Wir haben uns über die Zeit auseinandergelebt und mussten erkennen, dass es Zeit ist, neue Kapitel in unserem Leben zu beginnen", schreibt sie in dem Beitrag. Um bis zu dieser Entscheidung zu kommen, haben die beiden Ex-Leute viele Gedanken und Gespräche geteilt – es sei ein langer Prozess gewesen.

Die beiden haben ein gemeinsames Kind, doch Steve ist auch für die kleine Zoé, die Svenja aus einer früheren Beziehung mitbrachte, ein echter Vater. Das Wohl der beiden Kinder bleibt die oberste Priorität, schreibt die Bloggerin weiter. "Auch wenn sich unsere Beziehung verändert hat, stehen wir als Eltern weiterhin zusammen, um ihnen Stabilität, Liebe und Geborgenheit zu geben", versichert Svenja und fügt hinzu: "Diese Entscheidung ist aus gegenseitigem Respekt und tiefem Verständnis füreinander entstanden."

Svenja und Steve haben sich bei "Take Me Out" kennen und lieben gelernt – auch wenn es für sie keine Liebe auf den ersten Blick gewesen sei. Die Trennung stößt bei den vielen Fans der Bloggerin auf Verständnis. Sie bewundern, wie erwachsen Svenja und Steve mit dieser Entscheidung umgehen, und dass sie dennoch beide für die Kinder da sein wollen.

Privat Svenja Theißen mit ihrem Freund Steve und ihren Kindern

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja Theißen mit ihrem Freund Steve

