Styling und Co.: Das läuft bei "Take Me Out" im Hintergrund

Svenja Theißen teilt Take Me Out-Insiderwissen! Seit Januar 2013 wird die beliebte Datingshow auf RTL ausgestrahlt. Moderator der Sendung war bis 2021 Ralf Schmitz (48). Jan Köppen (40) wurde sein Nachfolger. In der Sendung kamen schon die ein oder anderen Dates zustande, doch die Kandidaten Svenja und Steve sorgten vergangenes Jahr für eine Premiere: Sie bekamen das erste "Take Me Out"-Baby. Doch wie war die Teilnahme an der Show damals eigentlich für Svenja?

"Alles hat damit angefangen, dass wir einen Tag vor der Aufzeichnung ein kleines Get-to­ge­ther hatten, um die Abläufe zu besprechen, uns gegenseitig kennenzulernen und Ralf kennenzulernen", plauderte Svenja auf Instagram aus dem Nähkästchen. Vor sechs Jahren nahm die Zweifach-Mama an der Sendung teil. Am Tag der Aufzeichnung habe die Produktion mitgeteilt, dass die Singleladys möglichst "sehr farbenfroh" hinter dem Buzzer stehen sollen. Zu dem Zeitpunkt hätten die Frauen nicht mal gewusst, ob sie wirklich an der Sendung teilnehmen werden. Der Grund: Während manche Frauen fest gesetzt werden, dienen andere als Ersatz.

Jedes Outfit der Kandidatinnen musste durchgewunken werden. Svenja habe es jedoch irgendwie geschafft, ein schwarzes Kleid tragen zu dürfen. "Tatsächlich übernimmt man selbst das komplette Styling. In der Maske wird dann nur noch der Feinschliff gemacht", gab die Brünette Einblicke in den Sendungsablauf. Erst danach hätten die Frauen Bescheid bekommen, ob sie bei "Take Me Out" zu sehen sein werden. "Dann kam die Nachricht, wer alles gesetzt ist und ich war auch dabei. Ich habe mich riesig gefreut", ließ Svenja Revue passieren.

TVNOW / Frank Dicks Ralf Schmitz bei "Take Me Out"

Instagram / mrs.tollpatschig Steve und Svenjas Sohn Fin

© PicturePeople Fotostudio Svenja Theißen mit ihrem Freund Steve und ihren Kindern

