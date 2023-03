Nur Frauen: Bald startet "Take Me Out – Girls Girls Girls"

Es geht weiter! Bei Take Me Out haben 30 Single-Ladys jede Folge aufs Neue die Chance, ihren Traummann kennenzulernen. In drei Runden bekommen die Teilnehmerinnen Einblicke in das Leben eines Single-Mannes und können dann via Buzzer entscheiden, ob sie ihn kennenlernen möchten oder nicht. Hin und wieder gibt es auch Special-Folgen – so auch jetzt wieder: Vor wenigen Wochen wurde das Pendant nur für Frauen angekündigt. Und jetzt sind die beiden Sendetermine für "Take Me Out – Girls Girls Girls" bekannt!

Auf Instagram verkündete die Produktionsfirma: "'Take Me Out – Girls Girls Girls' heißt es am 01. und 08. April!" Die von Jan Köppen (40) moderierte Show startet also direkt im Anschluss an die erste Liveshow von DSDS. Mit dem Format geht das "weltweit erste Spin-off mit queeren Frauen" an den Start. Und die Fans feiern es: "Ein Highlight im TV", meint ein User. Ein weiterer schreibt: "Mega Vorfreude!"

Bereits 2021 hatte die Produktion ein Spin-off für homosexuelle Männer ins Leben gerufen. Damals konnte die Sendung enorme Erfolge feiern. Die Produzentin Ilka Loch äußerte damals gegenüber Bild: "Ich finde, es ist unsere Pflicht als Fernsehmacher*innen, mehr Diversität auch aktiv ins Fernsehen zu bringen. Hauptsache, es wird geliebt – wer sich liebt, sollte doch im 21. Jahrhundert keine Rolle mehr spielen!"

Anzeige

TVNOW / Guido Engels Szene aus "Take Me Out XXL"

Anzeige

Getty Images Jan Köppen, "Let's Dance"-Moderator 2022

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Jan Köppen und die "Take Me Out"-Boys

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de