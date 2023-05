Weiß Bachelor David denn von Angelinas voriger TV-Erfahrung?

Haben sie schon darüber gesprochen? Angelina Utzeri steht im diesjährigen Finale von Der Bachelor. Woche für Woche bekam sie eine Rose vom TV-Junggesellen David Jackson und schlich sich somit auch langsam in das Herz des Halbamerikaners. Bei den unzähligen romantischen Dates knutschten sie nicht nur, sondern führten auch tiefgründige Gespräche. Kam dabei jemals zur Sprache, dass Angelina schon mal im TV gewesen ist?

Die gebürtige Albstädterin war nämlich schon in der Datingshow Take Me Out und versuchte dort ihr Glück. Gegenüber Promiflash verrät Angelina, dass David schon längst davon wisse. "Selbstverständlich habe ich ihm davon erzählt, und zwar bereits bei unserem Orient-Date", stellt sie klar. Für sie seien die beiden Formate nicht zu vergleichen. "Ich finde nicht, dass es für meine Teilnahme eine Rolle spielt, dass ich 2021 bei 'Take Me Out' mitgemacht habe. Ich war Single und wollte mich verlieben und jede Kandidatin, die sich beim Bachelor bewirbt, bewirbt sich auf ein TV-Format", führt sie aus.

Sie würde daraus ohnehin kein Geheimnis machen. "Es hat nichts mit meiner Bindung zu David zu tun", betont Angelina – David scheint es auch nichts auszumachen. Der Influencer hat ihr seit dem Orient-Date nämlich schon mehrere Rosen gegeben. Nun bleibt nur noch abzuwarten, ob sie auch im großen Finale die allerletzte Schnittblume bekommt oder nicht.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Instagram / utze_ Angelina Utzeri, Bachelor-Kandidatin

RTL / Frank Fastner Angelina, Bachelor-Kandidatin 2023

RTL David und Angelina bei "Der Bachelor" 2023

