Verschwörungstheorie oder heiße Liebeserklärung? "Pete Davidson" heißt ein Song auf Ariana Grandes (25) Album "Sweetener", das bereits im August erschienen ist. Damals waren sie und der SNL-Comedian noch glücklich verlobt, die Hochzeit schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Inzwischen hat Ari einen Schlussstrich gezogen. Jetzt wollen findige Fans eine geheime Botschaft in dem Song entdeckt haben, mit dem sich die Sängerin direkt an ihren Ex-Verlobten wenden könnte.

Nach der Verlobungs-Bekanntgabe im Juni folgte bereits im Oktober die Nachricht vom Liebes-Aus zwischen Pete Davidson (25) und der 25-Jährigen. Doch ist die Trennung wirklich endgültig? Laut E! Online hat ein Fan jetzt herausgehört, dass Ari im "Pete"-Song wiederholt auf die Tonfolge B – A – E setzt. Auf Deutsch bedeutet das US-amerikanische Wort Bae so viel wie Liebling oder Schatzi. Es könnte sich dabei jedoch auch um den gängigen Schwur "before anyone else" – zu Deutsch "vor jedem anderen" – handeln.

Fans munkeln nun wild darüber, ob Arianas Liebe zu Pete nie ganz erloschen sei. Zumindest ihre Unterstützung hat sie ihrem Ex nie entzogen. So verteidigte sie den Comedian gerade erst vehement gegen Anfeindungen im Netz, nachdem dieser auf Instagram von monatelangem Mobbing berichtet hatte. In ihrer Insta-Story bekräftigte die Sängerin, dass ihre Liebe "unwiderruflich" sei. B – A – E passt da perfekt ins Bild.

Mike Coppola/Getty Images for Billboard Ariana Grande bei den Billboard Women in Music Awards 2018

Anzeige

Splash News Pete Davidson und seine Ex-Verlobte Ariana Grande

Anzeige

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de