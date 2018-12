Dieses Gesicht dürfte waschechten Kuppelshow-Fans bekannt vorkommen! Am 2. Januar startet die neue Staffel von Der Bachelor mit dem ehemaligen Basketballer Andrej Mangold (31) als TV-Junggeselle. Inzwischen wurden die ersten zehn von insgesamt 20 Ladys bekannt gegeben, die in den kommenden Wochen um Andrejs Herz buhlen werden. Cecilia Asoro ist einer der Single-Frauen und für sie ist das rosige Abenteuer nicht die erste Flirtsendung!

In der Reality-Show "Der Bachelor" wird Cecilia bereits zum zweiten Mal versuchen, im Fernsehen den passenden Partner zu finden. So war die 22-Jährige im September schon in der Sendung Take Me Out zu sehen – bei der Suche nach ihrem Traummann konnte Cecilia dort allerdings den Ton angeben, ganz anders als in dem für Januar geplanten "Bachelor"-Format. Die Kellnerin durfte über Mr. Right selbst entscheiden und wurde nicht – wie in Andrejs Fall – vom Mann ausgewählt. Von Erfolg gekrönt war ihre Liebessuche damals aber nicht.

Ob es bei Andrej klappt? Zumindest entspricht Cecilia genau seinen optischen Idealvorstellungen. Der 31-Jährige steht nicht nur auf Natürlichkeit und ein tolles Lächeln, sondern auch auf dunkelhaarige Frauen.

