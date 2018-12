Da brauchte es kaum noch Vorstellungskraft! In London sind gerade die Schönen und Wichtigen der Modewelt zusammengekommen, um bei der Verleihung der British Fashion Awards dabei zu sein. Der prestigeträchtige Preis wird alljährlich in Partnerschaft mit Swarovski vergeben. Das Event war der ideale Anlass für US-Model Kendall Jenner (23), sich auf dem roten Teppich so richtig in Szene zu setzen. Und die 23-Jährige zeigte wirklich (fast) alles!

Kendalls Outfit wurde von dem durchsichtig-schillernden goldenen Abendkleid dominiert, das – obwohl bodenlang und mit langen Ärmeln – wenig Spielraum für die Fantasie ließ. Das Model hatte einmal mehr auf einen BH verzichtet und gab so den Blick auf seine Brüste komplett frei. Drunter trug sie nur einen nudefarbenen Tanga. Ihre ultralangen Beine betonte Kendall perfekt mit einem extrem hohen Schlitz. Fast durchsichtige High Heels, die ihrem Namen alle Ehre machten, schlichte, lange Ohrringe, eine edle Hochsteckfrisur sowie ein raffinierter Rückenausschnitt komplettierten den gelungen Auftritt in der Royal Albert Hall.

Das Vogue-Covermodel ist – wie auch die anderen Mitglieder des Kardashian-Jenner-Clans – Blitzlicht gewöhnt und dank seiner Keeping up with the Kardashians-Erfahrungen wenig medienscheu. Kendall weiß, dass ihr Körper ihr Kapital ist. Offenherzige Outfits scheint sie zu lieben. Schon bei einer Chopard-Party im Mai am Rande der Filmfestspiele war sie in Cannes mit einem – noch dazu ultrakurzen – "Nackt-Kleid" aufgelaufen.

DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images Kendall Jenner bei den British Fashion Awards 2018 in London

Getty Images Kendall Jenner bei den British Fashion Awards 2018 in London

Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images Kendall Jenner beim Filmfestival in Cannes

