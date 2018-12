"Jenny from the Block" weiß einfach, wie man einen unvergesslichen Auftritt hinlegt! Bei der Filmpremiere von "Manhattan Queen" in New York am Mittwoch waren alle Augen nur auf sie gerichtet: Jennifer Lopez (49)! Als Hauptdarstellerin der romantischen Komödie kam die Schauspielerin in einem umwerfenden Couture-Traum aus neonpinkem Tüll. Auch ihr Partner Alex Rodriguez (43) konnte da nicht den Blick von Jen lassen!

Verantwortlich für die Robe von J.Lo ist kein Geringerer als Giambattista Valli. Die Entwürfe des Italieners sind bekannt für ihre dramatische Opulenz – auch Rihanna (30) und Kim Kardashian (38) haben sich in den Tüllkleidern bereits ablichten lassen. Anlässlich der Filmpremiere ihres aktuellen Films kombinierte Jennifer die knallige Couture-Kreation mit silbernen Plateauschuhen von Jimmy Choo, einer passenden Jimmy Choo-Clutch und diamantenen Lorraine Schwartz-Hängern – und sah einfach umwerfend aus!

Auf dem Weg zur Premiere hielt Alex das extravagante Kleid seiner Freundin auf Instagram fest. "Ich glaube, sie wurde von meinem Pink-Panther-Look inspiriert", witzelte er und referierte damit auf sein rosa Outfit bei der "All I Have"-Party in Las Vegas Ende September 2018.

Christopher Peterson / Splash News Jennifer Lopez am Filmset von "Second Act" in New York City

Splash News Rihanna auf dem Fenty Beauty-Event in New York

Instagram / arod Jennifer Lopez und Alex Rodriguez

