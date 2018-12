Das war's für Jürgen Milski (55) bei den "ProSieben Wintergames". Bei dem TV-Event sollte der Schlagersänger eigentlich am Freitag und Samstag zusammen mit seiner Ballermann-Kollegin Antonia aus Tirol (38) zeigen, was er in Sachen Wintersport so drauf hat. Dafür wurde in den vergangenen Tagen natürlich noch ausgiebig trainiert – in Jürgens Fall wohl ein bisschen zu ausgiebig! Im Training hatte er einen schweren Unfall und wird deshalb bei der Show ausfallen!

Laut Express rutschte der ehemalige Big Brother-Star bei einem Spiel mit einer E-Schwalbe aus und fiel dabei heftig auf seine Schulter und seinen Kopf. "Ich hatte erst Angst, dass was gebrochen ist, so höllisch tat das weh“, erklärte Jürgen. Eine Kopfverletzung verhinderte zum Glück sein Helm. Die Schulter bekam jedoch mehr ab: Gleich mehrere Bänder in der Schulter sind gerissen! Sechs Wochen lang darf der 55-Jährige jetzt keinen Sport mehr machen – der Wettstreit im Schnee am Wochenende muss also ohne ihn stattfinden!

Als Ersatz für den Unglücksraben wird jetzt Sänger Martin Kesici (45) antreten. Nach Hause fahren will Jürgen deshalb aber noch lange nicht. Er bleibt im österreichischen Drehort St. Anton und wird trotzdem in die Liveshow eingebunden – nur eben nicht als Kandidat. "Das lasse ich mir nicht nehmen“, erklärte Jürgen.

„Die ProSieben Wintergames“ werden am Freitag und Samstag, 14. und 15. Dezember 2018, um 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt.

WENN Jürgen Milski, Sänger

WENN.com Martin Kesici bei der AEDT Summer Party in Berlin 2017

Zengel, Dirk / action press Entertainer Jürgen Milski

