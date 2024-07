Fünfstellig: So viel verdient Jürgen Milski in einem Monat!

Jürgen Milski (60) zieht blank! Der Sänger ist schon seit vielen Jahren eine etablierte Größe am Ballermann auf Mallorca – und nicht nur das! Auch in der deutschen Medienwelt machte sich der Entertainer bereits einen Namen. Aber wie viel verdient so jemand wie Jürgen eigentlich? Das offenbart der Partyschlagersänger nun in der TV-Show "Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking". Seine Einnahmequellen bescherten ihm in den vergangenen zehn Jahren stolze 23.500 Euro brutto im Monat. Die genaue Zusammensetzung seines Einkommens will der Ballermann-Star allerdings nicht verraten: "Ich möchte unter Kollegen einfach keine Unruhe reinbringen, deswegen sag' ich das auch nicht."

Dennoch gibt Jürgen zu verstehen: Auch er hat zu Beginn seiner Karriere kleine Brötchen gebacken. "Ich habe damals bei Ford im Monat 3.000 DM verdient, also umgerechnet 1.500 Euro netto. Natürlich konnte man damit keine großen Sprünge machen, aber ich war zufrieden", erklärt er. Heute freue er sich umso mehr, so viel Geld verdienen zu können. Den Schlüssel zum Erfolg will der 60-Jährige nicht für sich behalten und verrät: "Ich bin, glaube ich, ein guter Entertainer und deswegen feiern mich die Leute."

Eine Sache, die kein Mensch dieser Welt mit Geld kaufen kann, ist die Gesundheit. Vor wenigen Tagen hatte Jürgen seine Fans auf Social Media mit seinem Anblick in Angst und Schrecken versetzt: Der Entertainer zeigte sich mit stark angeschwollenen Augen und einer feuerroten Entzündung im Gesicht. Kurz darauf gab er dann allerdings auf Instagram Entwarnung: "Es ist tatsächlich besser geworden. Ich war zwar immer noch nicht beim Arzt, aber ich habe mir auf Mallorca in der Apotheke eine Salbe und Tropfen geholt und seitdem ist der Patient wirklich auf dem Weg der Besserung."

actionpress Jürgen Milski, Entertainer

Instagram / juergen.milksi Jürgen Milski mit entzündetem Auge im Juli 2024

