Kurzer Schockmoment für die Jungs der K-Pop-Band BTS! Der Hype um die südkoreanische Gruppe ist weltweit ungebrochen. Die sieben Mitglieder stoßen mit ihren Hits sogar Superstars wie Taylor Swift (29) vom Thron. Nun sorgte eine Nachricht für eine Schrecksekunde bei den Sängern und auch ihren Fans: Bei ihrer "Love Yourself World Tour" kam es zu einem Zwischenfall – die Band war in einen Autounfall verwickelt!

Wie Billboard berichtet, soll sich der Crash in Taoyuan, einer Stadt in Taiwan, ereignet haben. BTS seien nach ihrem Gig am Sonntag auf dem Weg zurück in die Unterkunft gewesen, als die drei Reisebusse und mehrere Autos zusammengestoßen seien. "Auf dem Rückweg zum Hotel nach der Taiwan-Show gab es eine leichte Kollision zwischen den Autos der Künstler", bestätigte Big Hit Entertainment gegenüber dem Magazin. Fans können aber aufatmen: "Keines der Mitglieder wurde verletzt und sie sind sicher zurück ins Hotel gekommen. Es gibt keine Änderungen an den anstehenden Terminen." Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, ist bisher nicht bekannt.

Erst in diesem Jahr feierten BTS – kurz für Bangtan Boys – ihren großen Durchbruch. Um auch ihre internationalen Fans zu erreichen, singen sie mittlerweile auch einige Lieder komplett auf Englisch. Der BTS-Hype macht auch vor Deutschland nicht halt: Das zweite Konzert in Berlin war innerhalb von zehn Minuten ausverkauft.

Getty Images BTS bei den Billboard Music Awards 2018

Getty Images BTS bei den Billboard Music Awards 2018

Getty Images BTS bei einem Konzert in Paris 2018

