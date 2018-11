Drei Buchstaben, sieben Boys: BTS schreiben Musikgeschichte! Seit rund fünf Jahren sind Jimin, Jin, Suga, J-Hope, RM, V und Jungkook, alle in den 1990ern geboren, fast ununterbrochen auf Tour. Ging es zunächst von Südkorea nach Japan, haben die "Bangtan Boys" inzwischen längst die Welt erobert. Aus ihrer "The Wings Tour" von 2017 ist sogar ein Film entstanden: Der Streifen bricht inzwischen einen beeindruckenden Rekord, den One Direction aufgestellt hat!

Wie Forbes berichtet, spielte die Dokumentation "Burn The Stage: The Movie" in den ersten drei Tagen in den USA mehr als zwei Millionen Euro ein. Bezogen auf ganz Nordamerika waren es sogar deutlich über drei. Weltweit wurde die Doku in mehr als 2.500 Kinos gezeigt, was weitere Millionen in die Kassen spülte. Dem Magazin zufolge ist der Film mit 1,4 Millionen verkauften Eintrittskarten zum Start das umsatzstärkste Kino-Event aller Zeiten. Bislang hatte One Direction mit dem Film "One Direction: Where We Are" diesen Rekord mit 1,2 Millionen Tickets gehalten.

Für BTS dürfte es nur ein weiterer Meilenstein in ihrer Erfolgsgeschichte sein, deren Ende nicht absehbar ist. Wer die Jungs derzeit live auf der Bühne erleben will und die Oktober-Konzerte in Berlin verpasst hat, muss allerdings eine weite Anreise auf sich nehmen. Im Dezember stehen nur Taiwan und Japan auf dem Tour-Kalender, auch alle Frühjahrs-Auftritte 2019 finden in Asien statt.

Getty Images / Jason Merritt/TERM Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan und Harry Styles bei den American Music Awards 2015

Getty Images BTS bei einem Konzert in Paris 2018

splashnews K-Pop-Band BTS 2015 in Hong Kong

