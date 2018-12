Da wird vermutlich selbst das härteste Rapper-Herz butterweich: Die US-amerikanische Hip-Hop-Größe Rich The Kid (26) bekommt Nachwuchs! Der "Plug Walk"-Interpret und seine Liebste Tori Brixx haben ein turbulentes Jahr hinter sich – die Ex-Partnerinnen des Rappers sollen dem Paar die Hölle heiß gemacht haben. Doch nach diesen niedlichen News ist der Ärger mit Sicherheit vergessen: Immerhin erwarten die zwei ihr erstes gemeinsames Baby!

Der baldige Dreifach-Papa verkündete die Neuigkeiten am Mittwochabend höchstpersönlich via Instagram: Ein Foto zeigt Tori bei ihrer Ärztin, die der werdenden Mama das Ultraschallbild erklärt. Die 27-Jährige scheint die Situation noch nicht so ganz zu begreifen: Völlig fasziniert lauscht sie der Medizinerin und kann den Blick auf das Innere ihres von nun an wachsenden Bäuchleins gar nicht abwenden.

Für Dimitri Roger, wie Rich The Kid mit bürgerlichem Namen heißt, ist es bereits das dritte Kind. Seine ersten zwei Nachkommen sollen aus seiner früheren Ehe mit Antonette Willis stammen. Wie Antonette aber behauptet, habe er keinen Kontakt zu ihnen. Was sie ihm außerdem vorwirft: Rich The Kid habe sie ständig betrogen, unter anderem mit Reality-TV-Star Blac Chyna (30) und seiner jetzigen Baby-Mama Tori.

Instagram / richthekid Tori Brixx, Freundin von Rapper Rich The Kid

Instagram / richthekid US-Rapper Rich The Kid und Freundin Tori Brixx

Instagram / richthekid US-Rapper Rich the Kid im Dezember 2018

