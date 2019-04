Rapper Rich The Kid (26) schwebt gerade im siebten Papa-Himmel! Im Dezember verkündete der Hip-Hopper im Netz: Er erwartet mit seiner Partnerin Tori Brixx den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Damals stellte er dazu ein Foto beim Ultraschall mit seiner Liebsten online. Nun war es endlich soweit und der "New Freezer"-Interpret verkündete jetzt auch endlich die Ankunft seines Sprösslings: Rich hat einen kleinen Sohn bekommen!

Auf Instagram postete Dimitri Roger, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, jetzt zwei Fotos: Das erste Bild zeigt den Musiker neben seiner Liebsten, die im Krankenhausbett liegt – kurz vor der Geburt. Das zweite Pic zeigt die glücklichen Eltern dann mit ihrem Baby in den Armen. Rich The Kid schreibt dazu: "Der größte Segen. Ich kann es gar nicht glauben, er ist hier!" Auch für Model-Beauty Tori findet er liebevolle Worte: "Ich bin so glücklich, ich muss wohl träumen. Danke dir, dass du dieses wundervolle Baby zur Welt gebracht hast. Mit dir an meiner Seite werde ich zu einem besseren Menschen."

Das Glücksgefühl eines eigenen Kindes überkommt den 26-Jährigen aber nicht zum ersten Mal. Rich The Kid hat bereits zwei Knirpse aus seiner Ehe mit Antonette Willis. Doch der Neuankömmling wird wohl ohne seine Halb-Geschwister aufwachsen, denn laut seiner Verflossenen habe der Rapper nämlich keinen Kontakt zu den gemeinsamen Kids mit ihr.

Instagram / richthekid Rapper Rich the Kid und Partnerin Tori Brixx

Instagram / richthekid US-Rapper Rich The Kid und Freundin Tori Brixx

Getty Images Rich The Kid auf dem Tribeca Film Festival 2018

