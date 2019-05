Ihre Ehe-Krise dürften Offset (27) und Cardi B (26) endgültig überwunden haben! Nach der Geburt der gemeinsamen Tochter Kulture Kiari Cephus kam es zwischenzeitlich zum Bruch zwischen den Liebenden – Gerüchten zufolge soll der Rapper fremdgegangen sein. Am vergangenen Wochenende trat die Kurven-Queen neben Superstars wie Migos und Rich The Kid (26) beim "Rolling Loud"-Festival in Miami auf. Cardis Mann war backstage auch dabei – und wich nicht von ihrer Seite!

Auf aktuellen Schnappschüssen von dem Event wirken die beiden wie zwei frisch verliebte Turteltauben. Die Bilder beweisen ganz eindeutig, dass er einfach nicht die Finger von ihr lassen kann: Offset fasst seiner Cardi beherzt an den prallen Po! Das Paar schien die kurze Zweisamkeit abseits der Bühne sichtlich zu genießen und knutschte wild herum. Eins wurde an diesem Abend auf jeden Fall klar: Zwischen diese Rap-Stars passt derzeit kein Blatt!

Doch die Fotos zeugen nicht nur von der neu entfachten Liebe zwischen Offset und seiner Frau, sondern auch von Cardis unbestechlichem Stil: Einmal mehr hat sie sich ein unwiderstehlich heißes Bühnenoutfit ausgesucht. Ihren tief-ausgeschnittenen Body in Pink kombinierte die Rap-Queen mit einer hautfarbenen Netzstrumpfhose und ebenfalls pinken Glitzer-Boots. Die Kreation offenbarte auch Cardis großes Tattoo am rechten Oberschenkel und ein weiterer Eyecatcher war ihre regenbogenfarbene XXL-Mähne!

Splash News Cardi B im Mai 2019 in Miami

Splash News Cardi B und Offset im Mai 2019 in Miami

Splash News Cardi B im Mai 2019 in Miami

