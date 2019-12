Süße News von Rich The Kid (27): Dimitri Roger, wie der "The World Is Yours"-Interpret mit bürgerlichem Namen heißt, schwelgt aktuell im Liebesglück. Der Rapper und das Model Tori Brixx begrüßten vor einigen Wochen schon ihr erstes gemeinsames Kind – ein Söhnchen. Jetzt will der 27-Jährige die Beziehung offenbar auf das nächste Level heben: Er hat seiner Freundin Tori einen Heiratsantrag gemacht.

Wer nun an einen intimen Kniefall in trauter Zweisamkeit denkt, der hat die Rechnung ohne Rich The Kid gemacht. Zu Weihnachten stellte er Tori vor versammeltem Freundes- und Familienkreis die Frage aller Fragen. Wie das dazugehörige Instagram-Video zeigt, war die zukünftige Braut völlig überwältigt und anfangs ein wenig überfordert, doch dann nahm sie den Antrag freudestrahlend an. "Du verdienst die Welt und das werde ich dir geben! Ich liebe dich mehr als das Leben selbst! Wer kommt zu unserer Hochzeit?", schrieb Rich zu dem Clip.

Anscheinend hat er genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um Tori den Ring anzustecken. In der Vergangenheit liefen nicht alle Liebesgesten des Musikers so glatt. Wegen einer Aktion zum Valentinstag wurde er sogar einmal angezeigt – der Musiker hatte die Handynummer einer Anwältin auf Twitter veröffentlicht.

Getty Images Rich The Kid und Tori Brixx bei den American Music Awards

Instagram / richthekid Tori Brixx und Rich The Kid

Getty Images Tori Brixx und Rich The Kid

