Sie lassen sich endgültig nieder! Anfang des Jahres wurde im Dschungelcamp noch viel über die Beziehung zwischen Kattia Vides (30) und CDU-Politiker Patrick Weilbach (31) diskutiert. Mittlerweile ist das Paar seit fast einem Jahr zusammen und plant bereits die nächsten Schritte. Nach ihrer ersten gemeinsamen Wohnung in Kassel folgt jetzt etwas noch größeres: Kattia und ihr Patrick haben sich ein Haus gekauft!

Die Zukunftsplanung der beiden nimmt immer mehr Gestalt an. In einem Interview mit RTL offenbarte die brünette Beauty jetzt, dass sich das Pärchen räumlich vergrößern wird. "Wir haben so lange gesucht und endlich etwas gefunden, das uns beiden gefällt. Es ist der nächste Schritt in unserer Beziehung", erzählte die 30-Jährige. Doch für ihr 220 Quadratmeter großes Traumhaus müssen die Turteltauben noch einiges tun: "Da es unter Denkmalschutz steht, muss Patrick für unsere gewünschten Änderungen aber noch einiges klären."

Und auch Nachwuchs steht schon auf der Agenda! Bereits vor wenigen Monaten verriet die ehemalige Bachelor-Kandidatin, dass sie bereit ist, Kinder zu bekommen. "Ich muss zugeben, dass ich schon nicht mehr verhüte. Ich werde jetzt nicht sofort Kinder bekommen. Es ist einfach so, dass ich meinen Körper darauf vorbereiten will", plauderte Kattia im Promiflash-Interview aus.

Instagram / kattiavides Patrick Weilbach und Kattia Vides

P.Hoffmann/WENN.com Kattia Vides und Patrick Weilbach

P. Hoffmann/WENN.com Kattia Vides und Patrick Weilbach bei "Let's Dance" 2018

