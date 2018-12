Sie ist das neue Gesicht von Sylvie Meis' (40) Unterwäsche-Label! Tahnee konnte sich in der TV-Castingshow Sylvies Dessous Models gegen ihre Konkurrentinnen durchsetzen und ergatterte so den heiß begehrten Job, die künftige Markenbotschafterin von Sylvies Firma zu werden. Im Interview mit Promiflash plaudert die Siegerin jetzt exklusiv über ihren Weg an die Spitze. Ihr Werdegang dürfte allerdings einige Fans gehörig überraschen!

So offenbarte Tahnee in dem Gespräch, dass sie sich gar nicht sofort auf eine Bewerbung für die Show gestürzt habe. "Um ehrlich zu sein, gab es drei Leute, die mich dazu gebracht haben, den immer wiederkehrenden Casting-Einladungen nachzugehen", gab die Beauty preis. Wären ihre Mutter, ihre beste Freundin Kathi und ihr Freund nicht gewesen, hätte sie vielleicht nie bei der Sendung mitgemacht. "Natürlich zeige ich mich in der Show von einer sehr intimen Seite und gerade in Kombination mit TV-Präsenz und Öffentlichkeit war es für mich wichtig, dass ich damit mit Bedacht umgehe", erklärte Tahnee. Nach eigener Aussage musste sie mehrfach von der TV-Produktion kontaktiert werden, bevor ihr Interesse geweckt war.

"Als ich dann erfahren habe, dass es sich bei der Show um die Markenbotschaft für Sylvies Lingerie handelt, wusste ich, dass dadurch bereits ein gewisses Niveau und Klasse gegeben ist", erzählte Tahnee weiter. Mit der Marke habe sie sich sofort identifizieren können und infolgedessen habe sie sich auch mit der Sendung angefreundet.

MG RTL D / Mato Johannik "Sylvies Dessous Models"-Gewinnern Tahnee

Instagram / tahneechristin Tahnee und ihr Freund

Instagram / tahneechristin "Sylvies Dessous Models"-Siegerin Tahnee

