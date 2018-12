Doppelte Freude zur Filmpremiere! Bisher war Clint Eastwood (88) dafür bekannt, sieben Kinder von insgesamt sechs Frauen zu haben. Bis jetzt! Denn zur Premiere seines neuen Films "The Mule" am Montagabend in Los Angeles kam der Hollywoodstar mit acht Kindern. Unter ihnen war Laurie Eastwood, die bislang geheime Tochter des Schauspielers. Bei dem Event hatte sich Clint das erste Mal mit seinem ältesten Kind in der Öffentlichkeit präsentiert.

Sein jüngster Spross Morgan Eastwood postete ein Foto des Treffens auf Instagram. "So selten für alle acht Eastwood-Geschwister, in einem Raum zu sein!!", schrieb sie zu dem Schnappschuss. Seine Tochter Alison Eastwood veröffentlichte dasselbe Bild auf der Plattform. "Ich bin nicht sicher, ob es jemals ein Bild von allen acht Kindern zusammen gegeben hat, aber hier ist es", waren ihre Worte zu der Aufnahme.

Die bisher unbekannte Laurie gilt als Erstgeborene des 88-Jährigen. Sie soll aus einer geheimen Affäre mit einer Frau aus Seattle stammen, während Clint bereits mit seiner späteren Ehefrau Maggie Johnson verlobt war. Zu dem Seitensprung kam es laut Biograf Patrick McGilligan im Jahr 1953.

Adriana M. Barraza/WENN.com Clint Eastwood und Alison Eastwood auf der "The Mule"-Premiere in Los Angeles

ActrionPress/Priscilla Grant/Everett Collecti Clint Eastwood und seine Tochter Francesca 2017

Kevin Winter/Getty Images Scott Eastwood und Clint Eastwood bei der Premiere von "Flags of our Fathers"

