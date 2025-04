Bill Murray zeigt Bedauern über abgelehnte Filmrolle

Bill Murray (74) spricht in einem Interview über eine berufliche Entscheidung, die er bis heute bereut. Der Schauspieler verrät in der "Howard Stern Show", dass er einst die Möglichkeit gehabt habe, an der Seite von Clint Eastwood (94) in einem Film mitzuwirken. Die Gelegenheit habe sich nach dem Erfolg seiner Militärkomödie "Stripes" aus dem Jahr 1981 ergeben. Clint habe damals selbst das Telefon in die Hand genommen, um ihn anzusprechen. Doch Bill habe abgelehnt, weil er nicht auf Rollen in einem bestimmten Genre festgelegt werden wollte.

Das Projekt, von dem Bill spricht, war vermutlich Clints Film "Heartbreak Ridge" aus dem Jahr 1986, in dem Clint als knallharter Gunnery Sergeant Tom Highway vor der Kamera stand und auch Regie führte. Bill erklärt weiter, dass es eine seiner seltenen beruflichen Entscheidungen sei, die er rückblickend bereuen würde. "Ich hatte die Chance, in etwas wirklich Großem mitzuspielen", sagt er und beschreibt, wie er durch Clint sogar Zugang zu historischen Weltkriegsbooten für die Produktion gehabt hätte.

Bill, bekannt für Klassiker wie "Ghostbusters" und "Lost in Translation", gilt als einer der prägendsten Schauspieler Hollywoods. Er betont, dass ihn vor allem Clints Art, faszinierende Geschichten mit authentischen Schauplätzen zu kombinieren, begeistert habe. Trotz der verpassten Gelegenheit hat Bill über die Jahre eine beeindruckende Karriere aufgebaut und denkt gerne an alte Filmprojekte zurück. Kürzlich berichtete er von einem kuriosen Vorfall am Set von "Und täglich grüßt das Murmeltier", bei dem er von einem Murmeltier angegriffen wurde.

Getty Images Clint Eastwood, Schauspieler

Getty Images Bill Murray bei einem Filmfestival in Rom im Oktober 2019

