Clint Eastwood engagierte einen Psychiater wegen Kritikerin

Der legendäre Schauspieler und Regisseur Clint Eastwood (94) geriet in den 1970er-Jahren in einen ungewöhnlichen Konflikt mit der renommierten Filmkritikerin Pauline Kael. Die Spannungen erreichten ihren Höhepunkt, nachdem Pauline den dritten Film der "Dirty Harry"-Reihe zerriss. In den Filmen spielte Clint die Hauptrolle unter der Regie von James Fargo. Pauline kritisierte den Film im New Yorker als "schlaff" und schrieb, er würde im Vergleich zu seinen Vorgängern auf brutalen Mut verzichten. Clint reagierte daraufhin unkonventionell: Er engagierte einen Psychiater, um die "Feindseligkeit" der Kritikerin ihm gegenüber zu analysieren. Laut Aussagen seiner damaligen Partnerin Sondra Locke wollte er verstehen, warum sie so abfällig über seine Arbeit schrieb. Das enthüllte Sondra in ihrer Autobiografie "The Good, the Bad, and the Very Ugly: A Hollywood Journey".

Sondra schrieb, dass der Psychiater zu dem Schluss kam, dass Pauline insgeheim romantische Gefühle für Clint gehegt haben könnte. Und weil sie ihn nicht erreichen konnte, verwandelten sich diese Gefühle in feindliche Kritiken. Sondra jedoch stellte Clints Umgang mit der Situation infrage. Filmstarts.de schreibt, dass diese Darstellung "nach einem ganz schön misogynen Narrativ" klinge. Sondra bezeichnete zudem auch seine Behauptung, dass Pauline ihm später die Hand gereicht und sich für ihre Kritiken entschuldigt habe, als erfunden.

In der Filmindustrie war Clint schon immer eine polarisierende Figur. Der Schauspieler hat sowohl Fans als auch Kritiker immer wieder gespalten. Er selbst enthüllte kürzlich, dass er die Schauspielerei noch vor Beginn seiner Karriere fast aufgegeben hätte. Sein Privatleben war zudem nie weniger kompliziert als seine Filmkarriere, insbesondere seine Beziehungen zu Frauen. Sondra, die sechsmal unter Clints Regie spielte, war nicht nur seine Partnerin auf der Leinwand, sondern auch im echten Leben eine bedeutende Figur. Ihre Beziehung zu Clint wurde später durch eine sehr öffentlich ausgetragene Trennung überschattet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Jury des 15. Internationalen Cannes Film Festivals in 1977 mit Pauline Kael (4. v.r.)

Anzeige Anzeige

Sondra Locke und Clint Eastwood

Anzeige Anzeige