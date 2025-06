Clint Eastwood (95) soll sein großes Film-Comeback planen

Clint Eastwood (95) hat am 31. Mai seinen 95. Geburtstag gefeiert und denkt offenbar nicht daran, seine Karriere zu beenden. Erst 2024 brachte er den Gerichts-Thriller "Juror #2" in die Kinos, ein Film, der von Fans und Kritikern gleichermaßen gefeiert wurde. Doch das könnte nicht sein letztes Werk gewesen sein, wie aus einem Interview mit Kurier hervorging. In dem Gespräch verriet er nun, dass er sich bereits in der Vorproduktionsphase für ein weiteres Filmprojekt befinde. Konkrete Details dazu gibt es bislang jedoch nicht.

Clint äußerte sich auch zu seinem ungebrochenen Arbeitseifer und betonte, dass er noch so lange weiterarbeiten wolle, wie es seine körperliche Verfassung zulässt. Zudem kritisierte die Hollywood-Ikone die Flut von Remakes und Franchise-Produktionen und betonte die Wichtigkeit origineller Ideen in der Filmbranche. Der Star ist seit über sieben Jahrzehnten in Hollywood tätig und hat während dieser Zeit 40 Filme inszeniert. Er ist bekannt für seine Leidenschaft und Ausdauer, egal ob als Schauspieler, Regisseur oder Produzent.

Bekannt wurde Clint als Westernheld in Filmen wie "Für eine Handvoll Dollar". Später überzeugte er mit Regie-Highlights wie "Million Dollar Baby" und "Gran Torino". Privat hat er acht Kinder mit sechs Frauen und ist inzwischen mehrfacher Opa. Seine Tochter Francesca (31) gab gerade erst zu seinem 95. Geburtstag bekannt, dass sie ein zweites Kind erwartet. Nach dem Tod seiner langjährigen Partnerin Christina Sandera im Jahr 2024 hat sich Clint privat allerdings weiter zurückgezogen.

Getty Images Gene Hackman und Clint Eastwood am Set von "Absolute Power", 1997

Getty Images Clint Eastwood und Christina Sandera, Februar 2015

