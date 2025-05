Clint Eastwoods Tochter Francesca erwartet ihr zweites Baby

Pünktlich zu Clint Eastwoods (95) großem Geburtstag gibt es freudige Familiennews: Seine Tochter, Francesca Eastwood (31), hat bekannt gegeben, dass sie ihr zweites Kind erwartet. In einem Instagram-Post teilte sie zwei stilvolle Schwarz-Weiß-Fotos, die ihren Babybauch zeigen. Die werdende Mutter präsentierte sich in einem besonderen Kleid, das bereits vor über 30 Jahren von ihrer eigenen Mutter, Frances Fisher (73), getragen wurde. Francesca schrieb dazu: "Das Kleid, das meine Mutter trug, als sie mit mir schwanger war." Das Baby wird im Herbst erwartet und es wird erneut ein Junge, wie in einem weiteren Clip durch das Anschneiden eines Kuchens verraten wurde.

In ihrem Beitrag ehrte Francesca nicht nur die bevorstehende Ankunft ihres Kindes, sondern auch die enge Bindung zu ihrer Mutter. Sie kommentierte die Fotos ihrer Tochter begeistert mit den Worten: "Oh Francesca, die Aufregung steigt!" Das ikonische Kleid hatte Frances auch einst bei den Filmfestspielen in Cannes getragen, damals an der Seite von Clint, was den Moment für die Familie umso bedeutungsvoller macht. In einem weiteren Bild zeigte Francesca auch ihren sechsjährigen Sohn Titan, der entspannt hinter seiner Mutter posierte. Der Junge wird bald die Rolle des großen Bruders übernehmen.

Clint Eastwood, der legendäre Schauspieler und Regisseur, ist Vater von insgesamt acht Kindern, die er mit sechs unterschiedlichen Frauen hat. Zwischen seinem ältesten und jüngsten Kind liegt ein Abstand von 42 Jahren. Francesca ist die älteste Tochter des Hollywoodstars. Sie steht ihrer Familie sehr nahe und hat in der Vergangenheit immer wieder Einblicke in ihr Leben gegeben. Mit ihrem Partner Alexander Wraith (40) erwartet sie nun den zweiten gemeinsamen Sohn. Die Eastwood-Familie wächst also weiter und für Clint wird dieser besondere Geburtstag dank der Babynews bestimmt ein doppelt freudiger Anlass sein.

Getty Images Francesca Eastwood und Alexander Wraith im Oktober 2022

Clint Eastwood und seine Tochter Francesca 2017

