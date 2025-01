So geht es Clint Eastwood nach Tod seiner Freundin Christina

Schauspiellegende Clint Eastwood (94) scheint sechs Monate nach dem Tod seiner langjährigen Lebensgefährtin Christina Sandera auf einem guten Weg zu sein. Das verriet sein Sohn Scott Eastwood (38) in einem exklusiven Interview mit dem Magazin People. Scott beschrieb seinen Vater, der während der mehr als zehnjährigen Beziehung mit Christina sehr glücklich gewesen sei, als "einen Kämpfer"."Es geht ihm gut. Es läuft gut für ihn. Er ist ein Überlebenskünstler, ein Kämpfer", sagt Scott. Sein Vater sei sehr tapfer und belastbar – das habe er von ihm gelernt: "Es liegt uns im Blut. Man beklagt sich nicht. Man jammert nicht. Man macht einfach weiter."

Der 94-Jährige sei in einer Zeit voller Entbehrungen und Herausforderungen aufgewachsen, in den Jahren der Weltwirtschaftskrise und des Zweiten Weltkriegs, erklärte sein Sohn. Diese Erfahrungen hätten seinem Vater wohl die Fähigkeit verliehen, stets nach vorne zu blicken – selbst in schwierigen persönlichen Phasen wie nach Christinas Tod. Gleichzeitig betonte Scott, wie sehr ihn sein Vater in seiner eigenen Karriere beeinflusst habe. "Er ist der Grund, warum ich überhaupt in dieser Branche bin. Es ist wie bei jemandem, dessen Vater Schreiner ist – man schlägt oft einen ähnlichen Weg ein."

Clint und Christina waren rund zehn Jahre ein Paar. Die US-Amerikanerin war im Juli vergangenen Jahres an einem Herzinfarkt gestorben. Schon zuvor hatte sie mit einer Herzrhythmusstörung und einer atherosklerotischen Erkrankung der Herzkranzgefäße, die als weitere Ursachen ihres Todes in ihrer Sterbeurkunde angegeben sind, zu kämpfen. Der "Gran Torino"-Star hatte sich nach ihrem Tod laut The Sun in einem emotionalen Statement gemeldet. "Christina war eine wundervolle, fürsorgliche Frau, und ich werde sie sehr vermissen", hieß es darin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Scott und Clint Eastwood im Jahr 2006

Anzeige Anzeige

Getty Images Christina Sandera und Clint Eastwood, Dezember 2018