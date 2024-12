Clint Eastwood lehnte ein Angebot von Alfred Hitchcock ab

Alfred Hitchcock (✝80), der als Meister der Spannung bekannt ist, strebte in den 70er-Jahren eine Zusammenarbeit mit Clint Eastwood (94) an. Hitchcock , berühmt für Klassiker wie "Psycho" und "Die Vögel", wollte die Western-Ikone für ein neues Filmprojekt gewinnen. Die beiden trafen sich persönlich in Hitchcocks Büro, doch am Ende entschied sich Eastwood gegen eine Beteiligung. Der Grund: Das Drehbuch konnte ihn nicht überzeugen. Trotz des freundlichen Treffens und Eastwoods Respekt für den legendären Regisseur kam das ambitionierte Vorhaben nie zustande.

In einem Interview mit Entertainment Weekly erinnerte sich Clint später an das denkwürdige Treffen mit Hitchcock: Der Regisseur habe während des Gesprächs fast bewegungslos hinter seinem Schreibtisch gesessen und ihn nur mit seinen Augen verfolgt. Eine Anekdote, die im Gedächtnis blieb, war Hitchcocks bezeichnende Essgewohnheit – jeden Tag habe er dasselbe Mittagessen zu sich genommen, ein Steak und geschnittene Tomaten. Trotz des faszinierenden Erlebnisses, eine der größten Persönlichkeiten Hollywoods hautnah zu erleben, erklärte Eastwood, dass weder die Rolle noch das Drehbuch ihn reizen konnten.

Wäre es zu einer Zusammenarbeit der beiden Filmgrößen gekommen, wäre möglicherweise ein einzigartiges Stück Filmgeschichte entstanden. Hitchcock und Eastwood hätten als Duo unterschiedlicher nicht sein können: Während Hitchcock für seine präzisen, stilvollen Erzählungen bekannt war, verkörperte Eastwood in vielen seiner Rollen rohe, ungezähmte Stärke. Dennoch blieben beide in ihren jeweiligen Bereichen maßgeblich und einflussreich. Eastwood entwickelte sich nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Regisseur und Produzent weiter, während Hitchcock weiterhin für immer erinnerungswürdige Kinoklassiker sorgte.

Getty Images Clint Eastwood im November 2019

Getty Images Alfred Hitchcock 1960

