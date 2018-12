Bei diesem Anblick kann man kaum glauben, dass Hanna Schlönvoigt (22) vor genau einem Jahr zum ersten Mal Mama geworden ist! Gemeinsam mit Ehemann Jörn (32) und Töchterchen Delia (1) lässt es sich die 22-Jährige momentan auf den Malediven gut gehen. Der "GZSZ"-Star postete gerade ein Bild von seiner Ehefrau aus dem Paradies – doch die Fans achten dabei gar nicht auf das kristallklare, blaue Wasser des Meeres, sondern eher auf die Figur der hübschen Mami!

Hanna ist auf dem Instagram-Schnappschuss im Profil zu sehen – und ihr trainierter Körper zeigt sich im Bikini von ihrer besten Seite. Unglaublich, wie schlank das Model nur ein Jahr nach der Geburt schon wieder ist. Während viele Follower begeistert sind, gibt es natürlich auch Kritik: Kommentare wie "Das ist aber nicht deine Frau, oder? So schnell kann man doch den Schwangerschaftsspeck nicht loswerden!" und "Nach dem Kind so dünn? Wie hat die das gemacht?", überfluten den Account.

Doch positive Reaktionen sind trotzdem klar in der Mehrheit. So heißt es unter anderem "Schöne Grüße an Hanna, sie sieht super aus" und "Wunderschöne, hübsche Frau." Auf den Malediven feierten die stolzen jetzt übrigens den ersten Geburtstag ihres kleinen Mädchens. Ein unglaubliches Gefühl, wie Hanna vor Kurzem im Interview mit Promiflash verlauten: "Ich finde es richtig verrückt, dass die Kleine jetzt schon ein Jahr alt wird. Wo ist die Zeit geblieben?"

Instagram / joern_schloenvoigt Hanna Schlönvoigt auf den Malediven

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn, Delia und Hanna in Los Angeles

Instagram / hannaweig Hanna Weig mit Töchterchen Delia

