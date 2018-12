Wie die Zeit vergeht! Am 13. Dezember 2017 hat sich das Leben von Jörn (32) und Hanna Schlönvoigt (22) für immer verändert: Der GZSZ-Star und die Influencerin wurden zum ersten Mal Eltern und blühten in ihren neuen Rollen auf. Seit der Geburt ihrer Tochter Delia (1) stellten die beiden regelmäßig zuckersüße Bilder von der Kleinen ins Netz. Jetzt steht ein großer Meilenstein im Hause Schlönvoigt an: Delia feiert ihren ersten Geburtstag!

"Danke für 365 Tage voller Liebe und Glück! Du bist das Beste in meinem Leben", gratuliert Papa Jörn seinem Mädchen auf Instagram. Mama Hanna kann ihre Gefühle kaum in Worte fassen und erinnert sich an die schwierige Zeit nach der Geburt zurück: "Du bist das schönste Geschenk für uns. Ich weiß noch, wie wir dich mit einer kleinen Spritze füttern mussten, als du noch so klein warst, und jetzt isst du schon alleine Pfannkuchen."

Im Promiflash-Interview verriet die 22-Jährige bereits im November: "Wir freuen uns total auf ihren ersten Geburtstag und werden ihn auch fleißig feiern, mit Kuchen und Geschenken. Es wird richtig toll." Da dürfte Hanna sicher recht behalten: Seit einigen Tagen ist die dreiköpfige Familie im Malediven-Urlaub, wo sie auch Delis Wiegenfest zelebrieren wird.

Instagram / hannaweig Jörn und Hanna Schlönvoigt mit Baby Delia

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn und seine Tochter Delia Schlönvoigt auf den Malediven

Instagram / hannaweig Hanna Weig und ihre Tochter Delia

