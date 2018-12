Ist das Risiko für die Kandidaten von "Die ProSieben Wintergames" zu groß? Seit mehreren Tagen schwitzen zahlreiche deutsche Promis beim Training für die große Schnee-Olympiade des Senders im österreichischen St. Anton. Im Kanu den Berg runter oder auf dem Ski-Mofa über die Piste – die Disziplinen des Wettkampfes sind so gefährlich, dass sowohl Ex-GZSZ-Star Raúl Richter (31) als auch Jürgen Milski (55) die Vorbereitungen bereits mit schweren Verletzungen abbrechen mussten. Nun hat das Produktions-Team auf die Unfälle reagiert – es gibt eine Krisensitzung!

Wie Bild von einem Pressesprecher des Senders erfahren hat, hätten die Bruchlandungen der beiden Männer für große Bedenken im Team gesorgt. Deswegen berate man nun über die Live-Übertragung des Rennens: "Zum Wintersport gehören trotz aller Sicherheitsvorkehrungen leider immer unglückliche Stürze", heißt es aus ProSieben-Reihen. Deswegen werde nun jeder Sturz analysiert, so dass die Gefahr vermindert werden könne. Angeblich sei dies sogar schon geschehen: Laut der Zeitung sei die Boot-Rodel-Piste entschärft worden.

Nach den Unfällen wurde das Training für die Wintergames am Donnerstag gestoppt – Raúls und Jürgens Verletzungen hatten es wirklich in sich: Der Seriendarsteller erlitt bei einem Sturz beim Kanu-Rodeln einen Schulterbruch. Big Brother-Star Jürgen musste mit gerissenen Bändern in der Schulter und Einblutungen im Gelenk in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Instagram / raulrichter Raúl Richter in St. Anton am Arlberg in Österreich

ProSieben/Willi Weber Raúl Richter beim Training für "Die ProSieben Wintergames"

ProSieben/Willi Weber Jürgen Milski beim Training zu den "ProSieben Wintergames"

