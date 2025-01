"Schwachsinn": Raúl Richter schießt gegen Dschungel-Edith

Vor rund fünf Jahren durfte Raúl Richter (37) die Luft des Dschungelcamps schnuppern. Demnach weiß er, wie der Hase in der Show läuft, und auch, was es bedeutet, tagelang nur Bohnen und Reis vor die Nase gestellt zu bekommen. Die aktuelle Dschungeltruppe durfte sich am Mittwoch über einen großen Essenskorb freuen, da in der Prüfung zuvor zehn Sterne gesammelt wurden. Natürlich war es daher besonders wichtig, das große Stück Fleisch gekonnt zu verwerten. Diese Aufgabe übernahm Edith Stehfest und scheiterte kläglich. Das meint zumindest Raúl. "Mein Herz blutet, wenn ich eine Edith sehe, die das Ganze an sich reißt und meint, sie weiß es am besten, und meint, das Fleisch im Ganzen in der Pfanne zu braten – was für ein Schwachsinn", wettert der GZSZ-Star in seiner Instagram-Story.

Und damit nicht genug. Raúl macht seinem Unverständnis weiter Luft: "Aber dann zu meinen, sie kann das am besten, und deshalb macht sie das – richtig unangenehm." Der Schauspieler positioniert sich ganz klar auf der Seite der anderen Mitcamper und zeigt für sie Verständnis. "Ich verstehe auch die anderen, die da ein bisschen ungehalten sind. Selbst mit Sternen habe ich den Hunger des Todes gehabt. Ich war nie satt", erinnert er sich zurück.

2020 war Raúl Teil des Dschungelcamps und kämpfte gegen elf andere Stars um die heiß begehrte Krone. Seine Mitcamper waren unter anderem Elena Miras (32), Daniela Büchner (46), Prince Damien (34) und Marco Cerullo (36). "Die Chancen auf eine Top 3 sind auf jeden Fall da, wenn ich mich nicht ganz blöd anstelle", erklärte er vor seinem Einzug gegenüber RTL. Am Ende hat es allerdings nur für den fünften Platz gereicht.

RTL Raúl Richter in "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / raulrichter Raúl Richter im März 2022

