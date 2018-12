Hofft Daniel Lott auf ein Liebescomeback mit seiner ehemaligen Rosendame Nadine Klein (33)? Gerade erst wurden Promiflash pikante Fotos der ehemaligen Bachelorette und ihrem Zweitplatzierten zugespielt: Nadine und Daniel haben sich doch tatsächlich auf ein gemütliches Kaffee-Date in München getroffen. Der smarte Vertriebsingenieur verriet im Interview bereits: Nadine und er hatten noch einige offene Fragen zu klären. Ob Daniel sich nach dem Treffen jetzt aber eine Beziehung mit der frischgebackenen Single-Lady erhofft?

Im Promiflash-Interview auf dem Sugarverse Pressday in München plauderte Daniel ganz offen über seine Absichten bei der schönen Wahlberlinerin – denn viele Fans wünschen sich bis heute, dass der verschmähte Bachelorette-Finalist doch noch mit Nadine zusammenkommt! "Also aktuell ist das gar kein Thema. Mal locker einen Kaffee trinken, so wie wir es jetzt gemacht haben, ist cool. Aber sie geht ganz ihrem Ding nach und ich meinem Ding und von dem her steht das gerade absolut nicht zur Debatte", erklärte er entspannt.

Ob Nadine das aber wohl genauso sieht? In der Kuppelsendung hatte es die 33-Jährige sichtlich schwer, sich am Ende zwischen Alexander Hindersmann (30) und dem Bad Saulgauer zu entscheiden – sie hatte bereits für beide Herren Gefühle entwickelt. Nach der Liebespleite mit Alex wäre ein Comeback mit Daniel also zumindest nicht überraschend.

Promiflash Bachelorette Nadine Klein und Ex-Kandidat Daniel Lott bei einem Treffen im Dezember 2018

Instagram / daniel_lott_ Bachelorette Nadine Klein und Finalist Daniel Lott bei ihrem Dreamdate

MG RTL D Daniel Lott und Nadine Klein im Finale von "Die Bachelorette"

