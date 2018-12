Oh là là – beinahe hätte man Olivia Marei in diesem heißen Outfit nicht erkannt. Seit Juli spielt die 28-Jährige bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten Toni Ahrens und begeistert die Serien-Fans mit ihrer kumpelhaften, lockeren Art. Die Polizeibeamtin liebt es in Sachen Mode eher casual und trägt am liebsten Jeans, T-Shirt oder Sweatshirt. Nun beweist die Darstellerin, dass sie auch anders kann: Bei einem Shooting präsentierte sich Olivia neulich sexy wie nie.

Für die große GZSZ-Fotosession anlässlich der 6666. Folge schmissen sich die Ladys ordentlich in Schale. Die junge Mama brezelte sich ebenfalls auf und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Die Aufnahmen aus dem RTL-Pressebereich zeigen Olivia in einem knappen Leo-Kleid, das nicht nur ihre Beine, sondern auch ihr Dekolleté betont. Komplettiert wird der Look mit Glitzer-Stilettos, einer Statement-Kette und einem Wahnsinns-Make-up. Außerdem posiert sie im "kleinen Schwarzen" an der Seite ihrer Serien-Mama Maria Wedig (34) – und wirkt dabei superselbstbewusst.

Aber ist das ein Style, den Olivia auch privat tragen würde? Wohl eher nicht, denn im Alltag setzt die Rothaarige – genau wie ihre Rolle – eher auf bequeme Lässigkeit. "Ich bin es gar nicht gewohnt, in hohen Schuhen zu laufen und jetzt habe ich Schuhe an, die ein klein bisschen zu groß sind", erklärte sie im Interview mit dem Sender. Für die Aufnahmen sei das durchaus okay, doch allzu große Schritte könne sie in den High Heels wohl nicht machen.

MG RTL D / Rolf Baumgartner Luis (Maximilian Braun) und Toni (Olivia Marei) bei GZSZ

MG RTL D / Bernd Jaworek Maria Wedig und Olivia Marei beim GZSZ-Fotoshooting

MG RTL D / Bernd Jaworek Olivia Marei, GZSZ-Darstellerin

