Traumjob: Patrick Heinrich liebt seine TV-Rolle bei GZSZ!

Patrick Heinrich (38) ist bereits seit fünf Jahren ein fester Bestandteil von GZSZ. In der Soap den Seriencharakter Erik spielen zu dürfen, bedeutet für den Darsteller "die Erfüllung eines Traums". Im Interview mit RTL verrät der 38-Jährige: "Es gibt keinen schöneren Arbeitsplatz als diesen. Die Möglichkeit, kontinuierlich mit einer solchen Quantität und Qualität zu drehen, ist das Nonplusultra." Die Erfüllung im Job färbt auch auf das Privatleben des Seriendarstellers ab: "Da ich als Schauspieler so erfüllt bin, macht es mich natürlich auch als Privatperson glücklicher."

Im Interview erinnert sich Patrick noch ganz genau an seine allererste Szene in der Drama-Soap: "Meine erste Szene war damals eine wilde Knutscherei mit meiner Kollegin Gamze Senol (31) als Shirin und damit ein herrlicher Einstieg!" Er hoffe, dass die Serie in der heutzutage "schnelllebigen Gesellschaft" noch lange bestehen bleibt und er "so lange wie möglich Teil davon sein kann".

Zu der Frage, wie es denn mit dem Seriencharakter des 38-Jährigen weitergehen wird, verrät er nur so viel: "Mit Erik geht es in erster Linie gemeinsam mit Toni weiter." Die Rolle der Toni wird von seiner Serienkollegin Olivia Marei (34) gespielt. Erst kürzlich feierten Erik und Toni in der Serie ein Liebescomeback. In einem früheren Interview spielte Patrick sogar darauf an, dass sein Seriencharakter bald vor den Traualtar treten könnte: "Ich kann mir schwer vorstellen, dass es keine Hochzeit geben wird."

RTL / Rolf Baumgartner Shirin (Gamze Senol) und Erik (Patrick Heinrich) bei GZSZ

RTL/Anna Riedel Olivia Marei und Patrick Heinrich, Schauspieler

