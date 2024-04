Das wünscht sich Jörn Schlönvoigt insgeheim für GZSZ-Rolle

Jörn Schlönvoigt (37) ist bereits seit langer Zeit ein fester Bestandteil des GZSZ-Casts. In der Rolle des Philip Höfer durfte der Schauspieler dabei schon die eine oder andere Storyline miterleben – wobei diese nicht immer nur freudig, sondern auch mal ganz emotional waren. Gibt es heute trotzdem noch ein Ereignis, das sich der gebürtige Berliner insgeheim für seinen Seriencharakter erhofft? "Ich persönlich könnte mir für Philip vorstellen, dass er mit einem Medizin-Startup einen schnellen Exit feiert und plötzlich reich ist", verrät Jörn im Interview mit Promiflash und fügt hinzu: "Mit allen damit verbundenen Höhen und Tiefen."

Obwohl der 37-Jährige nach fast zwanzig Jahren in der Daily schon einige Erlebnisse gesammelt hat, ist er der vollen Überzeugung, dass auch Philips Geschichte noch einiges zu bieten hat. "Ich habe natürlich schon viele verschiedene Storys gespielt, aber dank der Kreativität unserer Autoren ist der Charakter noch nicht auserzählt." Allzu viel dazu, wie genau es in der nächsten Zeit für ihn weitergehen wird, will der Serienstar im weiteren Verlauf des Interviews dann aber nicht preisgeben. "Zu viel kann ich leider nicht verraten", meint er zunächst und erklärt dann weiter: "Aber Philip pendelt momentan zwischen Berlin und Würzburg, wo er mit seiner Freundin Jessica lebt und beide arbeiten."

Zuletzt feierte Jörn seine große Rückkehr ans GZSZ-Set, nachdem er sich zwischenzeitlich eine kleine Auszeit von den Dreharbeiten genommen hatte. Gegenüber Promiflash berichtet er, wie es für ihn war, wieder in sein gewohntes Umfeld zurückzukehren. "Es war wie nach Hause kommen, interessanterweise fühlt es sich so an, als wäre man nie weg gewesen." Und auch seine Co-Stars sollen ihn mit offenen Armen empfangen haben, wie er weiter ausplaudert: "Meine Kollegen haben sich sehr gefreut, dass ich wieder da bin, und haben gescherzt, ob ich schon die nächste Reise geplant habe."

Getty Images Jörn Schlönvoigt im Juli 2018

RTL/Rolf Baumgartner Jörn Schlönvoigt und Nina Ensmann bei GZSZ

