Julian Claßen (25) ist total vernarrt in seinen kleinen Sohn! Im Oktober sind der YouTuber und seine Ehefrau Bianca (25) zum ersten Mal Eltern geworden. Seitdem verwöhnen die Netzstars ihre Fans mit niedlichen Bildern ihres Mini-Schatzes, zeigen bisher aber weder sein Gesicht noch verraten sie seinen Namen. Kurz vor Weihnachten hat der Jung-Papa nun einen weiteren Schnappschuss mit seinem Söhnchen veröffentlicht – zusammen mit einer zuckersüßen Liebeserklärung!

Auf seinem Instagram-Account demonstriert Julian seiner Community, wie verliebt er in seinen Spross ist. Auf seinem aktuellen Foto hält der 25-Jährige sein Baby liebevoll im Arm und schließt vor Glückseligkeit die Augen. Zu der Aufnahme schrieb der Blondschopf happy: "Mein ganzer Stolz!" – und löste eine Welle an Herz-Emojis in den Kommentaren aus.

Der gebürtige Kölner hatte erst Anfang des Monats auf seinem Social-Media-Account erklärt, wie sehr sein Kind sein Leben verändert habe. Zu einem Video, das noch vor der Geburt seines Lieblings entstanden war, verkündete Julian: "Zu dem Zeitpunkt war ich überglücklich und hätte mir nicht vorstellen können, noch glücklicher zu sein. Doch jetzt, zwei Monate später, kann ich sagen, dass ich mich gerade in der schönsten Phase meines Lebens befinde!"

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn

Anzeige

P.Hoffmann / WENN.com Julian und Bibi Claßen bei der "Kartoffelsalat"-Premiere in Heide

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de