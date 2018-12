Michelle Williams (38) muss sich eine Pause gönnen! Die Sängerin macht im Moment sicher alles andere als leichte Zeiten durch: Vor wenigen Tagen gab sie bekannt, dass ihre Verlobung mit Chad Johnson (40) geplatzt ist. Die Musikerin und der Pastor waren seit März 2017 ein Paar. Und jetzt folgt der nächste Tiefschlag: Auf ärztlichen Rat hin muss das ehemalige Destiny's Child-Mitglied seine Rolle im Broadway-Musical "Once On This Island" aufgeben!

Erst vor zwei Wochen wurde die 38-Jährige Teil des Casts, sie spielte in der Produktion die Rolle der Göttin Erzulie. Jetzt werden für sie die Scheinwerfer vorerst wieder ausgehen. Laut People erklärten die Show-Veranstalter nun in einem Statement, dass Michelles Ärzte ihr geraten hätten, das Musical schleunigst wieder zu verlassen. Zu der überraschenden Job-Kündigung äußerte sich bislang weder die Künstlerin selbst noch ihr Management.

Ob Michelles Bühnen-Aus mit der Trennung von Chad zusammenhängt? In der Vergangenheit hatte die Sängerin immer wieder öffentlich darüber gesprochen, unter starken Depressionen zu leiden. Um ihre psychischen Probleme zu behandeln, ließ sie sich vor einigen Monaten für mehrere Tage in einer Klinik behandeln.

Michelle Williams/Instagram Michelle Williams und Chad Johnson

Splash News Michelle Williams im Oktober 2018

Splash News Michelle Williams im Mai 2015

