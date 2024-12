Auf diese Freundin zählt Beyoncé nun während Drama um Jay-Z

Beyoncé (43) und Jay-Z (55) machen aktuell eine harte Zeit durch. Der Rapper wurde vor Kurzem beschuldigt, zusammen mit P. Diddy (55) ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt zu haben. Während Jay-Z die erschütternden Anschuldigungen bestreitet, soll seine Gattin laut Daily Mail "verwirrt und schockiert" über die Situation sein. Ein Insider enthüllt nun jedoch gegenüber dem Portal, dass sie Kraft durch die Unterstützung ihrer einstigen Destiny's Child-Kollegin Michelle Williams findet. Demnach soll ihre Vertraute "jeden Tag mit ihr beten, während sie alle ihre Optionen abwägt".

Michelle war der Quelle zufolge wohl eine der ersten Personen, denen sich die "Single Ladies"-Interpretin anvertraut hat. Sie sprechen seit dem Bekanntwerden der Vorwürfe demnach sogar jeden Abend miteinander, sobald Michelle eine Pause von ihrer aktuellen Broadway-Show "Death Becomes Her" hat. Zwar wurde die Musikerin zu Girlgroup-Zeiten oft als vermeintliches "drittes Rad" verspottet, im Moment sei sie jedoch Beyoncés Fels in der Brandung.

Trotz der schockierenden Anschuldigungen stehen Beyoncé und ihr Mann bis jetzt öffentlich als starke Einheit da und lächeln die Gerüchte weg. So präsentierte sich das berühmte Paar kürzlich bestens gelaunt mit ihrer ältesten Tochter Blue Ivy Carter (12) bei der Premiere von Disneys "Mufasa: The Lion King" in Los Angeles. Gemeinsam posierten sie Seite an Seite für die Fotografen – von dem Drama hinter den Kulissen war zumindest bei diesem Event keine Spur.

Getty Images Sängerin Michelle Williams

Getty Images Jay-Z, Beyoncé und Blue Ivy Carter, Dezember 2024

