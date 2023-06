Destiny's Child: Wird es bald eine Reunion der Band geben?

Werden sie wieder gemeinsam auf der Bühne stehen? Destiny's Child ist eine der erfolgreichsten Girlbands der vergangenen Jahrzehnte. Zuletzt bestand die Gruppe aus Beyoncé (41), Michelle Williams und Kelly Rowland (42), die mit Hits wie "Lose My Breath" und "Survivor" die Charts stürmten. 2006 trennten sich die Wege der drei Frauen. Kelly verrät nun, wie die Chancen einer Reunion der Destiny's Child stehen!

Im Interview mit E! plaudert die 42-Jährige offen über mögliche Zukunftspläne ihrer alten Girlgroup. "Wisst ihr, [Beyonce] ist auf Tour, Michelle hat Projekte, in die sie involviert ist, ich habe Projekte, in die ich involviert bin", meint sie ehrlich. Gerade scheint nichts in Planung zu sein, doch sie schließe eine Band-Reunion trotzdem nicht aus: "Wenn es passiert, dann passiert es eben. Aber jeder hat im Moment sein eigenes Leben."

Auch wenn sie wohl in näherer Zukunft keine neuen Songs aufnehmen werden, sind die drei noch immer eng befreundet. Die Bandmitglieder statteten Kelly deshalb sogar kurz nach der Geburt ihres Sohnes im Februar 2022 einen Besuch ab. "Mit Michelle und Bey so etwas teilen zu können, ist wirklich ein Geschenk, weil wir uns schon so lange kennen und die Branche in der Regel keine wirklichen Freundschaften zulässt", schwärmte die Sängerin gegenüber Entertainment Tonight.

MEGA/ RAMEY PHOTO Die Band Destiny's Child

Getty Images Destiny's Child

Getty Images Destiny's Child bei den MTV Video Music Awards im Jahr 2000

