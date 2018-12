Jessica Starrs Familie, Freunde und Weggefährten werden noch lange an dem plötzlichen Ableben des TV-Stars zu knabbern haben! Am vergangenen Donnerstag wurde bekannt, dass sich die erfolgreiche US-Meteorologin das Leben genommen hat. Jessicas Kollegen verabschiedeten sich bereits via Social Media mit rührenden Worten von ihr. Nur wenigen Stunden später strahlte ihr Heimatsender nun einen emotionalen Rückblick auf ihr Leben aus, in dem sogar ihr früherer High-School-Coach zu Wort kam!

Bereits am Donnerstagabend ging der Erinnerungs-Beitrag in den Fox 2-Nachrichten on air: Darin wurde noch einmal auf die schönsten Momente der Wetterfee bei der Fernsehstation zurückgeblickt. Doch auch der Weg der 35-Jährigen von der Schülerin zur erfolgreichen TV-Lady wurde detailliert beleuchtet. Dazu kam ihr früherer Basketball-Trainer Robert Schopf zu Wort – und er erinnerte sich rührend an seine Schülerin: "Das Foto von ihr mit meiner Basketballmannschaft hängt seit 18 Jahren an meiner Wand. Ich habe meinen Schülern immer gesagt: 'Das ist die TV-Wetterfrau auf Channel 2. Schaut, wie weit sie es gebracht hat'", berichtete er ergriffen.

Bis heute sei der Mentor einfach nur stolz auf seinen einstigen Schützling. Den Verlust könne er aber bis jetzt kaum fassen: "Ich bin einfach traurig, dass sie nun fort ist. Sie ist immer noch eine Erfolgsgeschichte unserer Schule und ich werde nie aufhören, ihre Geschichte zu erzählen", fügte Robert hinzu.

Getty Images Jessica Starr, Moderatorin

Facebook / fox2jessicastarr Jessica Starr, TV-Wettermoderatorin

Getty Images Moderatorin Jessica Starr mit Begleitung



