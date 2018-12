Sylvie Meis (40) scheint das Fest der Liebe nicht allein feiern zu müssen. Wenige Wochen vor Weihnachten überraschte die Moderatorin ihre Fans im Netz mit einem süßen Schnappschuss, auf dem sie sich ziemlich vertraut an einen Mann schmiegt. Ihr Management äußerte sich zwar nicht konkret zu den Beziehungsspekulationen, dementierte sie aber auch nicht. Die Blondine hat also vermutlich wirklich einen neuen Freund. Aber wie lernten sich die zwei überhaupt kennen?

Wie Bild berichtet, handelt sich bei Sylvies Kuschelpartner um den niederländischen Filmproduzenten Bart Willemsen. Angeblich trafen die Turteltauben während der Dreharbeiten zu der Komödie "The Misfit", in dem die Das Supertalent-Jurorin eine der Hauptrollen spielt, zum ersten Mal aufeinander. Am Filmset soll es zwischen den beiden gefunkt haben, woraufhin sie Nummern ausgetauscht haben sollen. Im vergangenen November habe der 29-Jährige die Dessous-Designer dann in ihrer Heimat in Hamburg besucht.

Sylvies Fans sind nach dem süßen Schmuse-Foto ganz aus dem Häuschen und wünschen den beiden alles Gute für ihre gemeinsame Zukunft. Aber ob der Blondschopf wirklich das Herz der TV-Schönheit erobern konnte? Immerhin erklärte die gebürtige Niederländerin erst kürzlich, dass sie sich schnell ver-, aber auch schnell wieder entliebe.

AEDT/WENN.com Sylvie Meis beim Place to B Influencer Award

Frederic Kern / Future Image Sylvie Meis beim 13. Dreamball 2018 in Berlin

P.Hoffmann/WENN.com Sylvie Meis beim Rosenball 2018

