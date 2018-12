Seit genau einem Monat trauern Diddy (49) und seine Kinder um Kim Porter. Die vierfache Mutter und Diddys Ex ist am 15. November urplötzlich verstorben. Die Todesursache wurde immer noch nicht vollständig geklärt. In den kommenden Tagen dürfte der tragische Verlust für Kims Familie wohl besonders schmerzhaft sein: Sie wäre morgen 47 Jahre alt geworden – zu diesem Anlass erinnert Diddy mit einem rührenden Post an seine große Liebe.

Auf Instagram teilte der Rapper einen älteren Clip mit seinen Followern. Darin ist er nicht nur glücklich mit Kim zu sehen, er erklärt in dem Video auch, wie sehr er das Model liebt. Dazu machte er der Mutter seiner Kinder auch in den Kommentaren eine süße Liebeserklärung. Zu seinem Clip schrieb er: "Herzlichen Glückwunsch Kim. Wir lieben dich und wir vermissen dich."

Aber auch Kims Zwillinge D'Lila und Jessie hatten heute etwas zu feiern. Die beiden Mädchen wurden zwölf Jahre alt. Dafür schmiss Diddy seinen Mädels eine fette Geburtstagsparty auf der Rollschuhbahn – bestimmt eine willkommene Ablenkung in dieser schwierigen Zeit.

Getty Images Kim Porter auf einem Red Carpet 2012

Anzeige

Jody Cortes/WENN Kim Porter und Diddy bei den Academy Awards 2005

Anzeige

Instagram / diddy D'Lila und Jessie Combs auf ihrer Geburtstagsparty

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de