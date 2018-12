Schwesta Ewa (34) gibt ein neues Baby-Update! Erst im November dieses Jahres überraschte die Rapperin ihre Community mit der Nachricht, dass sie ein Kind erwartet. Seitdem wurde es ruhig um die werdende Mama. Doch nun meldete sie sich zurück, um ihren neugierigen Fans das Geschlecht ihres Nachwuchses zu verraten: Die Musikerin bekommt ein kleines Mädchen – und ist deswegen ganz aus dem Häuschen.

"EWA 2.0! Meine Mutter sagte immer: 'Ich wünsche dir nur so eine Tochter, wie du es eine bist!' Und siehe da, ihre Gebete wurden erhört", schrieb Ewa auf Instagram. Das mache ihr selbst ganz schön Angst. "Wünscht mir, dass in meinem Fall der Apfel weit weit weg vom Stamm fällt", bat sie ihre Follower. Nun muss die Mutter in spe sich noch einen Namen für ihr Töchterchen überlegen und auch dabei bittet sie ihre Fans um Mithilfe.

Schon in wenigen Wochen soll die Kleine das Licht der Welt erblicken – ob die Geburt im Gefängnis stattfinden wird? Denn der 34-Jährigen droht wegen Steuerhinterziehung eine Haftstrafe. Bisher ist allerdings noch kein endgültiges Urteil gefällt worden. Der letzte Stand: Ewa ist in Revision gegangen.

Instagram / schwestaewa Schwesta Ewa, Musikerin

AEDT / WENN.com Schwesta Ewa beim Screening von "Nur Gott kann mich richten"

Instagram / schwestaewa Schwesta Ewa, Rapperin

