Sandra Bullock (54) lebt gefährlich! Die Schauspielerin ist der Star des neuen Films "Bird Box", der ab dem 21. Dezember auf Netflix zu sehen sein wird. Darin entführt Sandra die Zuschauer in eine postapokalyptische Welt, in der sie mit zwei Kindern vor übernatürlichen Kräften fliehen muss. Das Problem: Besagte Kräfte nehmen die Form der schlimmsten Ängste der Menschen an, weswegen die riskante Flucht nur mit Augenbinde möglich ist. Doch am Set hat dies einige unwillkommene Nebenwirkungen – Sandra verletzte sich sogar!

Für die 54-Jährige war es nicht einfach, sich ohne Augen am Filmset zurechtzufinden. "Ich bin oft gegen die Kamera gerannt und es war nicht witzig. Es floss sogar Blut", erzählt sie im Interview mit der dpa. Dabei wurde der Schauspielerin freigestellt, Löcher in die Augenbinde zu schneiden, um sich zu orientieren. Sandra entschied sich allerdings dagegen, denn "dann wäre die hektische Energie weggewesen".

Selbstverständlich hatte die US-Amerikanerin beste Hilfe, um sich auf diese besondere Rolle vorzubereiten. Ihr Trainer ist trotz seiner Blindheit Marathonläufer und kann Fahrrad fahren. Laut Bullock würde er sich jedoch wünschen, dass die Fähigkeiten von Blinden in Filmen viel mehr gezeigt würden – und nicht nur die Dinge, die sie nicht können.

Tim P. Whitby/Tim P. Whitby/Getty Images Sandra Bullock auf der "Ocean's 8"-Premiere in London

Valerie Macon/AFP/Getty Images Sandra Bullock bei der Oscar-Verleihung in Hollywood, Kalifornien

Jackson Lee / Splash News Sandra Bullock am "Ocean's 8"-Set in New York

