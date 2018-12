Seit fast zwei Jahren zählen sie zu den Bilderbuch-VIP-Traumpaaren: Sängerin Jennifer Lopez (49) und Ex-Baseballstar Alex Rodriguez (43). Über eine baldige Verlobung wird viel spekuliert, aber es scheint wohl noch etwas zu früh für die Turteltauben zu sein. Kein Wunder, es geht schließlich nicht nur um sie, sondern auch um ihre Kinder, die sie aus früheren Ehen mit in die Beziehung gebracht haben. Doch die Patchwork-Familie scheint zu funktionieren, und J.Lo kann sich mit Liebesbekundungen kaum zurückhalten.

"Wir lieben uns und wir lieben unser gemeinsames Leben", schwärmt die Sängerin in der aktuellen Ausgabe des People-Magazins. Vor allem seine Liebe zu den Kindern macht die manchmal tough wirkende Geschäftsfrau schwach: "Kinder sind so wundervoll und offen für Liebe und neue Freunde. Ich liebe seine Kinder und er hat meine ebenfalls von Anfang an geliebt und akzeptiert", so J.Lo weiter und ergänzt: "Der spannende Teil unserer Liebe ist, dass wir uns beide bewusst sind, wie glücklich wir uns schätzen können, einander gefunden zu haben."

Die Patchwork-Familie ist an Weihnachten besonders harmonisch: Die 49-jährige Sängerin mit ihren zehnjährigen Zwillingen Emme und Max aus der Beziehung mit Marc Anthony (50) sowie Alex mit seinen Töchtern Natasha und Ella aus seiner früheren Ehe mit Cynthia Scurtis. Auch A-Rod ist dankbar: "Unsere Kinder sind die besten Freunde geworden – deshalb bleiben wir auf dem Boden und wissen das zu schätzen."

Instagram / arod Alex Rodriguez und Jennifer Lopez

Getty Images Alex Rodriguez und Jennifer Lopez im Planet Hollywood Resort & Casino

Instagram / arod Alex Rodriguez, Jennifer Lopez und ihre Kinder

